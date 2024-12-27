Росавиация: аэропорт Сочи временно закрыли для обеспечения безопасности

Аэропорт Сочи временно перестал принимать и отправлять авиарейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи», — говорится в заявлении.

Кореняко добавил, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Днем ранее все аэропорты Москвы временно закрывали на вылет и прилет из-за угрозы атаки беспилотников. В Домодедово, Внуково и Шереметьево были задержаны 27 рейсов. Предварительно, причиной остановки работы гаваней стала атака дронов.