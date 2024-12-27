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11:22, 27 декабря 2024Ценности

Агата Муцениеце провела премию в прозрачном платье и без трусов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце провела премию журнала Hello! в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость поделилась снимками с мероприятия, на которых продемонстрировала фигуру в облегающем синем платье, оформленном прозрачными вставками на талии, бедрах и груди. На размещенных кадрах видно, что звезда «Честного развода» решила не надевать бюстгальтер и трусы.

Также можно заметить, что визажисты сделали для образа артистки макияж в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в кудри.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце без штанов снялась для журнала Marie Claire.

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