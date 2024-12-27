Акционеры Ozon одобрили переезд компании в Россию

Ozon: акционеры компании приняли решение о смене юрисдикции с Кипра в Россию

Акционеры Ozon приняли решение о смене юрисдикции с Кипра в Россию. Об одобрении переезда юридического лица сообщает пресс-служба компании.

Как отмечают представители Ozon, компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский (Калининградская область) в форме Международной компании Публичного акционерного общества «Озон». Переезд должен завершиться до конца 2025 года. Процедура редомициляции предполагает полный перенос акционерной структуры Ozon в Россию.

«В Ozon ожидают, что после регистрации компании в России торги ее бумагами на бирже будут остановлены не более, чем на несколько недель. Это необходимо для конвертации депозитарных расписок в акции МКПАО, которые будут доступны для покупки всем инвесторам», — прокомментировали представители компании.

Ранее журнал Forbes включил Ozon в тройку самых убыточных российских компаний. По итогам 2023 года чистый убыток маркетплейса по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 42,7 миллиарда рублей.

В декабре маркетплейс добавил статистику для покупателей с открытыми профилями. Новая функция будет мотивировать пользователей чаще делиться мнением о покупках, что поможет другим находить и выбирать подходящие товары. В показателях будут учитываться просмотры не анонимных отзывов, оставленных за все время, и эти данные будут доступны только для открытых профилей.