Российская пенсионерка рассталась с двумя квартирами по указке мошенников

Жительница Альметьевска лишилась двух квартир и 14 млн руб. после звонка из ФСБ

64-летняя жительница Альметьевска лишилась двух квартир и больше десятка миллионов рублей, приняв звонок от «ФСБ». О ситуации пишет пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Мошенники установили контакт с пожилой женщиной через мессенджер. От имени бывшего руководителя они предупредили пенсионерку о звонке специалиста внутренней безопасности. «Специалист» связался с ней в тот же день, представился майором ФСБ и заявил, что на банковские вложения россиянки покусились злоумышленники. Спасти средства, по его словам, можно, отправив их на «безопасный» счет. Ради этого перевода пенсионерке пришлось приобрести новый сотовый телефон — на прежний приложение не устанавливалось. Так, махинаторы выманили у горожанки более четырех миллионов рублей. В транзакциях ей помогал супруг — сомнений насчет рекомендаций лжесиловика не возникло и у него.

Спустя несколько дней мошенники вновь вышли на связь — в этот раз припугнув женщину тем, что ее квартирой пытаются завладеть неизвестные. Для защиты имущества они предложили провести фиктивную сделку по продаже и даже привлекли собственного «проверенного» риелтора. Недвижимость ушла за шесть миллионов рублей, а выручка вновь отправилась на реквизиты аферистов. Узнав о наличии у пенсионерки второй квартиры, мошенники убедили продать и ее. Четыре миллиона рублей, вырученные за эту жилплощадь, также ушли в карманы преступников. Вечером махинаторы вновь созвонились с женщиной — в разговоре они продиктовали комбинацию цифр, которую требовалось набрать на телефоне. После этого телефон пенсионерки безвозвратно выключился. Осознав произошедшее, россиянка обратилась в полицию.

В декабре в онлайн-кинотеатре Okko вышел проект «На крючке: когда звонит мошенник». Это первый в России документальный сериал, демонстрирующий изнанку работы мошеннических кол-центров. Создатели ленты рассказали, какие схемы используют преступники и как от них защититься.