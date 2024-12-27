Американская система ПРО впервые за 16 лет перехватила баллистическую ракету

Американский комплекс противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) провел первый за шестнадцать лет успешный перехват баллистической ракеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
По его информации, система перехватила ракету над Израилем, выпущенную движением «Ансар Аллах» (хуситами).
Ранее обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт предположил, что THAAD — это единственная система в арсенале США, которая может перехватывать гиперзвуковые цели вроде российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».