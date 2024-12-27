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21:58, 27 декабря 2024Мир

Американская система ПРО впервые за 16 лет перехватила баллистическую ракету

«Военный обозреватель»: система ПРО THAAD впервые за 16 лет перехватила ракету
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency / Handout / Reuters

Американский комплекс противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) провел первый за шестнадцать лет успешный перехват баллистической ракеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его информации, система перехватила ракету над Израилем, выпущенную движением «Ансар Аллах» (хуситами).

Ранее обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт предположил, что THAAD — это единственная система в арсенале США, которая может перехватывать гиперзвуковые цели вроде российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

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