Американская система ПРО впервые за 16 лет перехватила баллистическую ракету

«Военный обозреватель»: система ПРО THAAD впервые за 16 лет перехватила ракету

Американский комплекс противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) провел первый за шестнадцать лет успешный перехват баллистической ракеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его информации, система перехватила ракету над Израилем, выпущенную движением «Ансар Аллах» (хуситами).

Ранее обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт предположил, что THAAD — это единственная система в арсенале США, которая может перехватывать гиперзвуковые цели вроде российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».