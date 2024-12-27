Боец СВО с перебитой рукой в одиночку 12 дней оборонял опорник от ВСУ при штурме Курахово

Боец СВО с перебитой рукой 12 дней в одиночку держал оборону при штурме Курахово

Участник специальной военной операции (СВО) почти две недели в одиночку оборонял опорный пункт, несмотря на полученные ранения. Об этом сослуживец бойца с позывным Кучер рассказал RT.

Описанная военнослужащим история произошла во время штурма города Курахово Донецкой народной республики. Солдат удерживал занятую позицию на протяжении 12 дней, отражая попытки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбить его из укрытия.

«У него была перебита кость на руке, осколки посекли ноги», — пояснил собеседник издания. Это не помешало бойцу вернуться к своим после того, как он получил соответствующий приказ.

Ранее еще один участник СВО месяц провел в окружении. В это время он непрерывно оказывал помощь сослуживцам. Так, одному из них мужчина произвел ампутацию ноги в полевых условиях.