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07:52, 27 декабря 2024Россия

Бойцы ВСУ начали передвигаться пешком по Курской области из-за атак России

РИА Новости: бойцам ВСУ приходится идти пешком из-за натиска подразделений РФ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали пешком передвигаться по Курской области, так как российские военные уничтожают их технику. Об этом сообщает РИА Новости.

Бойцов ВСУ, в частности, выбивает подразделение «Анвар». Оно дронами подбивает украинскую технику, благодаря чему украинская армия лишается вооружения и вынуждена передвигаться пешком.

«Логистика на передовой сейчас максимально сложная, поскольку нет листвы. Сначала приходится ехать на квадроцикле, потом ехать пешком. Все это делается для сохранения жизни личного состава», — сказал боец с позывным Слим.

Ранее сдавшийся в плен в Курской области военнослужащий Александр Цвели выступил с обращением к сослуживцам, призвав их бросать свои позиции и сдаваться в плен. При сдаче в плен у украинских военнослужащих есть возможность остаться в живых, добавил он.

ЖЗЛ
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