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07:28, 27 декабря 2024Бывший СССР

Украинский пленный призвал бойцов ВСУ бросать позиции и сдаваться

Украинский пленный Цвели призвал бойцов ВСУ бросать свои позиции и сдаваться
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Сдавшийся в плен в Курской области военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Цвели выступил с обращением к сослуживцам, призвав их бросать свои позиции и сдаваться в плен. По его словам, в этом случае они смогут остаться в живых, сообщает РИА Новости.

«Ну если они еще не на боевых позициях, пускай туда не едут, если хотят жить. А если уже на позициях, то если есть возможность, пускай уходят. Минимально — пускай сдаются в плен, тогда у них есть шанс остаться живыми», — заявил он.

Ранее командир группы «Варвар» спецназа «Ахмат» заявил, что ВСУ обустраивают оборонительный рубеж в района населенного пункта Черкасское Поречное в Курской области. По словам солдата, его отряд обнаруживал в районах боестолкновений несколько узлов связи и складов с боекомплектами, которые успешно удавалось уничтожить.

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