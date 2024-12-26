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15:20, 26 декабря 2024Россия

В спецназе «Ахмат» сообщили об обустройстве оборонительного рубежа ВСУ в Курской области

Командир группы «Варвар» спецназа «Ахмат»: ВСУ окопались в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир группы «Варвар» спецназа «Ахмат» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обустраивают оборонительный рубеж в района населенного пункта Черкасское Поречное в Курской области. Слова военнослужащего приводит Telegram-канал «RT на русском».

«В самом Черкасском Поречном противник окопался глубоко, я бы сказал. Они готовятся полностью к оборонительному рубежу», — сказал он.

По словам солдата, его отряд обнаруживал в районах боестолкновений несколько узлов связи и складов с боекомплектами, которые успешно удавалось уничтожить.

Ранее стало известно, что боец Вооруженных сил Украины Александр Цвели, сдавшийся в плен в Курской области, был насильно мобилизован и отправлен в российский регион. По его словам, сотрудники территориального центра комплектования вручили повестку, остановив автобус, на котором он ехал на работу.

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