Боец ВСУ Цвели рассказал, что был отправлен в Курскую область насильно

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Цвели, сдавшийся в плен в Курской области, был насильно мобилизован и отправлен в российский регион. Об этом стрелок-рядовой из роты охраны 17-й отдельной танковой бригады рассказал РИА Новости.

По словам мужчины, сотрудники территориального центра комплектования вручили повестку, остановив автобус, на котором он ехал на работу. Боец признался, что не имеет ни загранпаспорта, ни денег, чтобы сбежать от мобилизации. Все средства уходили на семью и оплату съемной квартиры.

В сентябре командование направило Цвели в Сумскую область, а в октябре его с сослуживцами вывезли в Курскую область на гражданском пикапе Mitsubishi L200. «Нас обрабатывают так: дают понять, что если ты уйдешь, то тебе будет еще хуже. То есть, либо сиди до конца, либо уходи, и не факт, что ты вернешься. Самое минимальное, что они могут сделать, — это уголовная ответственность, а максимально — просто "пропал без вести", и все», — поделился боец.

Ранее взятый в плен в Курской области военнослужащий ВСУ Богдан Тимошов рассказал, что командование нарушило обещание о службе на границе в Сумской области и отправили под Курск. По его словам, уже на месте украинским бойцам приказали не выдавать позиций. Когда же поступила команда к отступлению, «командир взвода сказал, что тут как кому повезет».

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 25 декабря, с начала вторжения Киев потерял более 43 740 военнослужащих и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе западной.