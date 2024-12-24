Плененный под Курском боец ВСУ заявил, что ему обещали службу в Сумской области

Взятый в плен в Курской области боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Тимошов рассказал, что командование нарушило обещание о службе на границе в Сумской области. Видео с рассказом военнослужащего Минобороны России передало в распоряжение ТАСС.

По словам Тимошова, его мобилизовали 1 августа 2023 года, после чего направили на учения в Румынию, продлившееся больше месяца. В российском регионе мужчина оказался 14 октября 2024 года. Перед этим поступила команда на перемещение его подразделения. «Сказали, что поедем в Сумскую область, будем стоять на границе. Но обманули, и мы выехали из села Юнаковка на БТР, нас отвезли в Курскую область. Ехали с задачей копать окопы, блиндажи, окапываться», — сказал он.

По словам мужчины, уже на месте украинским бойцам приказали не выдавать позиций. Когда же поступила команда к отступлению, «командир взвода сказал, что тут как кому повезет».

Ранее пленный боец ВСУ Григорий Шинкарев рассказал о приказе стрелять во всех мирных жителей, говорящих на русском языке, а тех, кто разговаривает на украинском, не трогать. Кроме того, он сообщил, что в украинской армии жестоко обращаются с рядовыми.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 24 декабря, с начала вторжения Киев потерял более 43 510 военнослужащих и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе западной.