Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 24 декабря 2024Россия

Взятый в плен под Курском боец ВСУ рассказал о нарушенном командованием обещании

Плененный под Курском боец ВСУ заявил, что ему обещали службу в Сумской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Взятый в плен в Курской области боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Тимошов рассказал, что командование нарушило обещание о службе на границе в Сумской области. Видео с рассказом военнослужащего Минобороны России передало в распоряжение ТАСС.

По словам Тимошова, его мобилизовали 1 августа 2023 года, после чего направили на учения в Румынию, продлившееся больше месяца. В российском регионе мужчина оказался 14 октября 2024 года. Перед этим поступила команда на перемещение его подразделения. «Сказали, что поедем в Сумскую область, будем стоять на границе. Но обманули, и мы выехали из села Юнаковка на БТР, нас отвезли в Курскую область. Ехали с задачей копать окопы, блиндажи, окапываться», — сказал он.

По словам мужчины, уже на месте украинским бойцам приказали не выдавать позиций. Когда же поступила команда к отступлению, «командир взвода сказал, что тут как кому повезет».

Ранее пленный боец ВСУ Григорий Шинкарев рассказал о приказе стрелять во всех мирных жителей, говорящих на русском языке, а тех, кто разговаривает на украинском, не трогать. Кроме того, он сообщил, что в украинской армии жестоко обращаются с рядовыми.

Материалы по теме:
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался» В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
«У ВСУ есть перечень тех, кто остался»В оккупированной Судже остаются три тысячи беженцев. Что сейчас происходит в городе?
20 декабря 2024
«Люди находятся в шоковом состоянии» Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
«Люди находятся в шоковом состоянии»Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
25 ноября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 24 декабря, с начала вторжения Киев потерял более 43 510 военнослужащих и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший глава Курской области попал в кардиоцентр. Ему стало плохо после допроса

      В Казахстане ответили на вопрос о будущем Черчесова в сборной

      Наряд стрелявшего в гендиректора UnitedHealthcare стал предметом споров в сети

      В Банке России спрогнозировали инфляцию по итогам года

      Экс-генпрокурор Молдавии заявил о готовности инициировать диалог оппозиции в стране

      Россиянин едва не лишился ног из-за коммунальной аварии

      В российском городе забил «фекальный фонтан»

      Пушилин назвал последствия для ВСУ в случае потери Красноармейска

      Москвичей предупредили о возможном землетрясении на Новый год

      Врач посоветовал начинать похмельное утро с чашки кофе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше