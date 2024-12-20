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01:42, 20 декабря 2024Бывший СССР

Пленный украинец раскрыл приказ для ВСУ в отношении жителей Курской области

Боец ВСУ Шинкарев: русскоязычных жителей Курской области приказали расстреливать
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Григорий Шинкарев раскрыл, какой приказ дало командование военнослужащим в отношении жителей Курской области. Людей, которые говорят на русском языке, велели расстреливать, видео с признанием солдата опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Те жители, которые разговаривают на украинском языке, их не трогать, пропускать, а тех кто на русском языке, тех расстреливать. Это такой приказ был. Вариантов других не было, только так», — сообщил Шинкарев.

Также украинец рассказал, что к рядовым в ВСУ было крайне жестокое отношение: их били, забивали палками за то, что неправильно держали автоматы или отказывались стрелять в россиян.

«Ломали руки, ноги. Некоторые люди убегали оттуда, ну, умудрялись. Их ловили, без саперной лопатки, без бронежилета, выкидывали их на ноль и там расстреливали. На моей памяти более десяти человек, которые пытались убежать», — добавил пленный боец.

Ранее стало известно, что родители украинского военнопленного Михаила Смаля, от обмена которого Киев отказался, попросили оставить их сына в России и предоставить ему гражданство. Сами родители, проживающие в Херсонской области, стали гражданами РФ.

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