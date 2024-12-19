Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:31, 19 декабря 2024Бывший СССР

Родители попавшего в плен украинского военного попросили оставить его в России

Родители военнопленного бойца ВСУ Смаля попросили дать ему гражданство России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Родители украинского военнопленного, Михаила Смаля, от обмена которого Киев отказался, попросили оставить их сына в России и предоставить ему гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.

Мать военнослужащего рассказала, что ее сын, уроженец Херсонской области, попал в плен в первый день начала специальной военной операции (СВО), 24 февраля 2022 года. «Его не обменивают. И мы не хотим, чтобы его обменяли, потому что мы никуда не уедем, а если он окажется там [на подконтрольной Киеву территории], то он сюда, к родителям, не попадет», — заявила она. Женщина с мужем уже давно получили российское гражданство.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала перечень из сотен готовых к обмену и не включенных Киевом в обменные списки пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего в списке 630 человек — указаны их фамилия, имя, отчество, а также дата рождения. Все фигуранты списка содержатся на территории России больше года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Окажет обратный эффект». В США оценили последствия убийства российского генерала для переговоров

      Россиянка получила удар дверью на входе в метро и упала замертво

      Стало известно о попытках Киева укрепить позиции у Кременной в ЛНР

      Россия рекордно сократит продажу электроэнергии в Китай

      Одна категория россиян получила персональные итоги года

      Лицеистов в российском городе эвакуировали по одной причине

      В Москве выпала алмазная пыль

      Названы траты россиян на алкоголь к Новому году

      Администрация Байдена окончательно определилась по вопросу членства Украины в НАТО

      Встречающаяся с молодыми мужчинами 64-летняя женщина назвала себя мечтой каждого парня

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше