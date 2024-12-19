Родители попавшего в плен украинского военного попросили оставить его в России

Родители военнопленного бойца ВСУ Смаля попросили дать ему гражданство России

Родители украинского военнопленного, Михаила Смаля, от обмена которого Киев отказался, попросили оставить их сына в России и предоставить ему гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.

Мать военнослужащего рассказала, что ее сын, уроженец Херсонской области, попал в плен в первый день начала специальной военной операции (СВО), 24 февраля 2022 года. «Его не обменивают. И мы не хотим, чтобы его обменяли, потому что мы никуда не уедем, а если он окажется там [на подконтрольной Киеву территории], то он сюда, к родителям, не попадет», — заявила она. Женщина с мужем уже давно получили российское гражданство.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала перечень из сотен готовых к обмену и не включенных Киевом в обменные списки пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего в списке 630 человек — указаны их фамилия, имя, отчество, а также дата рождения. Все фигуранты списка содержатся на территории России больше года.