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08:37, 27 декабря 2024Бывший СССР

Бойцы ВСУ пожаловались на падающий боевой дух

WP: бойцы ВСУ пожаловались на падающий боевой дух и возможное прекращение помощи
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Боевой дух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) падает на фоне нехватки солдат и возможного прекращения помощи Запада. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на бойцов 33-й бригады ВСУ.

«Никто не считает, что все скоро закончится. (...) Боевой дух падает все ниже и ниже, становится хуже и хуже», — рассказал WP украинский солдат Кирилл. По его словам, никто в подразделении не чувствует хорошего настроения перед праздниками.

Бойцы ВСУ пожаловались на падающий боевой дух и опасения остановки военной помощи США. Как подчеркнул в разговоре с изданием украинский солдат Александр, военнослужащие чувствуют себя брошенными из-за нехватки личного состава и боеприпасов.

Ранее WP рассказало о надежде ВСУ на перемирие с Россией в 2025 году. Как рассказал газете украинский военный Феликс из 33-й механизированной бригады, бойцы ВСУ истощены боевыми действиями.

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