WP: бойцы ВСУ пожаловались на падающий боевой дух и возможное прекращение помощи

Боевой дух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) падает на фоне нехватки солдат и возможного прекращения помощи Запада. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на бойцов 33-й бригады ВСУ.

«Никто не считает, что все скоро закончится. (...) Боевой дух падает все ниже и ниже, становится хуже и хуже», — рассказал WP украинский солдат Кирилл. По его словам, никто в подразделении не чувствует хорошего настроения перед праздниками.

Бойцы ВСУ пожаловались на падающий боевой дух и опасения остановки военной помощи США. Как подчеркнул в разговоре с изданием украинский солдат Александр, военнослужащие чувствуют себя брошенными из-за нехватки личного состава и боеприпасов.

Ранее WP рассказало о надежде ВСУ на перемирие с Россией в 2025 году. Как рассказал газете украинский военный Феликс из 33-й механизированной бригады, бойцы ВСУ истощены боевыми действиями.