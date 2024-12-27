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03:18, 27 декабря 2024Мир

В США рассказали о надежде ВСУ на перемирие с Россией

WP: украинские военные надеются на перемирие с Россией в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Бойцы ВСУ надеются на перемирие с Россией в 2025 году, поскольку хотят передышки. Об этом написало издание The Washington Post.

«На вопрос о возможном прекращении огня в 2025 году, солдаты сказали, что будут приветствовать передышку», — сказано в материале.

Как рассказал газете украинский военный Феликс из 33-й механизированной бригады, бойцы ВСУ истощены боевыми действиями. Так, подразделению не хватает людей на многих важных тыловых должностях, а в пехоте осталось лишь считанное число солдат.

Ранее военный эксперт Ян Гагин заявил, что переговорный процесс по Украине обязательно начнется, однако он будет тяжелым. До этого председатель Совфеда Валентина Матвиенко спрогнозировала, что переговоры с Украиной начнутся в 2025 году. Она добавила, что в ходе переговоров с Киевом будут достигнуты компромиссы, однако конфликт будет прекращен на условиях России.

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