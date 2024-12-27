Бывшего журналиста «Медузы» Ковалева внесли в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов бывшего журналиста «Медузы» Ковалева

Минюст внес в реестр иностранных агентов бывшего журналиста издания «Медуза» (внесено Минюстом в реестр иноагентов; признано в России нежелательной организацией) Алексея Ковалева. Об этом говорится на сайте ведомства.

«А.А. Ковалев принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении Минюста.

Кроме того, отмечает ведомство, журналист распространял недостоверную информацию о решениях, принятых органами российской власти, а также фейки, формирующие негативный образ Вооруженных сил России.

Также в реестр иностранных агентов внесен медиапроект «Страна и мир. Sakharov Review». В качестве причины Минюст назвал участие проекта в материалах иноагентов, а также распространение недостоверной информации о решениях властей России.

Ранее Минюст внес в перечень иноагентов журналистку Викторию Ивлеву (внесена Минюстом в реестр иноагентов).