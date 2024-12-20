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17:21, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

Минюст пополнил реестр иноагентов

Минюст включил в реестр иноагентов журналистку Ивлеву и адвоката Полозова
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Николай Полозов (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Николай Полозов (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минюст России включил в реестр иностранных агентов журналистку Викторию Ивлеву (также известна как Ивлева-Йорк) и блогера Ислама Белокиева. О пополнении списка иноагентов говорится на сайте министерства.

Кроме того, иноагентами были признаны адвокат Николай Полозов, блогер Хасан Узаров и проект «Лаборатория университетской прозрачности».

В ноябре в реестр иноагентов была включена журналистка Татьяна Становая. Как указали в министерстве, она принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагента, а также распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях.

Перед этим Минюст признал иноагентом стендап-комика Дениса Чужого (настоящая фамилия — Алесин). По данным министерства, юморист выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях.

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