Бывших глав офисов Порошенко и Зеленского обвинили в гибели более 100 жителей Донбасса

СК обвинил экс-глав офисов президентов Украины Райнина и Богдана в гибели людей

Следователи предъявили обвинение Игорю Райнину и Андрею Богдану, которые в 2016-2019 и 2019-2020 годах возглавляли администрацию президентов Украины Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Владимира Зеленского. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

По версии следствия, в результате их действий украинские боевики осуществили многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса, из-за которых погибли 123 человека, в том числе 11 детей, разрушены более 390 объектов гражданской инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что сейчас принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.

Ранее сообщалось, что следователи Донбасса с 2014 года возбудили 6025 уголовных дел из-за преступлений Киева.