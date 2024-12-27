В СК раскрыли число возбужденных дел в Донбассе из-за преступлений Киева

СК: в Донбассе из-за преступлений Киева возбудили 6 тысяч дел

Следователи Донбасса с 2014 года возбудили 6025 уголовных дел из-за преступлений Киева. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Дела завели в отношении представителей руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также украинских силовиков и военных. По некоторым из дел уже вынесены приговоры, среди которых 60 наказаний оказались пожизненным лишением свободы.

Ранее сообщалось, что четверо украинских военнопленных из 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины предстанут перед судом за террор в Судже.