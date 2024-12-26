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12:55, 26 декабря 2024Силовые структуры

Украинские военнопленные предстанут перед судом за террор в Судже

СК: Тяжкороб, Плаксивый, Погромский и Одноочко пойдут под суд за террор в Судже
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Четверо украинских военнопленных из 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) предстанут перед судом за террор в Судже. Об этом в четверг, 26 декабря, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет (СК) России.

По данным следствия, речь идет о военнослужащих с говорящими фамилиями: Николай Тяжкороб, Александр Плаксивый, Сергей Погромский и Владимир Одноочко. Все они пересекли границу России и занимались запугиванием и устрашением населения в городе Суджа Курской области. Кроме того, они дезорганизовывали работу госорганов, блокировали город, захватывали дома и запрещали гражданским передвигаться по населенному пункту.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Тяжкороб, Плаксивый, Погромский и Одноочко находятся в месте содержания военнопленных.

Ранее прокуратура Донецкой народной республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего гражданина Латвии Рониса Зигмарса, который участвовал в боевых действиях на стороне военизированного подразделения «Карпатская Сечь» в качестве наемника.

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