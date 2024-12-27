Вирусолог поставила смелый эксперимент и вылечилась от рака. Почему другие врачи возмутились и осудили ее?

Вирусолог из Хорватии Беата Халасси после нескольких лет борьбы с раком решилась на смелый научный эксперимент. Она вырастила в лаборатории вирусы кори и везикулярного стоматита, а затем вколола их в свою опухоль. Сомнительный на первый взгляд метод оказался эффективным: злокачественное образование уменьшилось настолько, что хирурги смогли его полностью удалить. Спустя четыре года Халасси все еще находится в ремиссии. Однако когда вирусолог рассказала миру о своем исцелении, она встретила неоднозначную реакцию. Многие коллеги осудили ее поступок, посчитав эксперименты над собой неэтичными и даже опасными.

Корь против рака

Новость о том, что рак вернулся, 49-летняя Беата Халасси узнала в разгар пандемии COVID-19 в 2020 году. Впервые о страшном диагнозе она услышала намного раньше. В 2016 году у нее нашли трижды негативный рак молочной железы. В тот раз она прошла химиотерапию, операцию и после лечения два года находилась в ремиссии, однако в 2018 году рак вернулся. Халасси согласилась на полное удаление груди. Но спустя еще два года опухоль опять начала расти и на этот раз была опаснее, так как стала проникать в ткани мышц и кожи.

Это был третий раз, когда рак появился. Но впервые он распространился на соседние ткани, то есть продемонстрировал метастазирующие свойства. Так что клиническая картина была хуже, чем в предыдущих двух случаях Беата Халасси вирусолог

Резко ухудшающийся прогноз стал одной из причин, по которой Халасси отказалась от традиционного лечения и решилась на рискованный эксперимент. В своей лаборатории в Университете Загреба она сама вырастила два вируса — штамм кори, который используется в вакцинах, а также вирус везикулярного стоматита, поражающий домашний скот. На протяжении нескольких недель она попеременно вводила эти вирусы прямо в опухоль. Если верить записям, уже на 11-й день после первой инъекции образование стало меньше, а спустя восемь недель оно отделилось от соседних тканей, что позволило хирургам его удалить.

Позже Халасси объяснила, что с раком боролись не сами вирусы. Они лишь подсвечивали злокачественные клетки, активируя таким образом защитные функции организма. Основную же работу по уничтожению опухоли выполняли клетки иммунитета.

Главная причина, по которой иммунная система не борется с раком, заключается в том, что опухоли состоят из наших собственных клеток. Иммунная система не них не реагирует, так как в первую очередь она атакует чужеродные вещества Беата Халасси вирусолог

Сомнительная эффективность вирусов

Как рассказал «Ленте.ру» врач-радиотерапевт, кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора по научной деятельности сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Денис Романов, терапия вирусами не является принципиально новым открытием в лечении рака. Более того, по его словам, некоторые вирусы уже одобрены и используются для лечения пациентов.

Лекарственный препарат под названием T-VEC, который является модифицированным вирусом простого герпеса I типа, не только доказал свою эффективность в исследованиях, но и был включен в американские клинические рекомендации Денис Романов врач-радиотерапевт

Хотя терапия вирусами считается перспективной, на практике применяют ее очень редко. И это не случайность. Дело в том, что проведенные на людях клинические испытания не подтвердили эффективность этого метода для большинства видов рака. Однако Халасси считает, что выводы этих клинических испытаний не совсем верны. По ее мнению, вирусы не помогали, потому что их вводили людям с сильно ослабленным иммунитетом, который уже не мог бороться с опухолью.

«Когда появляется новый метод лечения рака, его тестируют в качестве последнего средства. То есть сначала пробуют методы, которые уже доказали эффективность, например, хирургию, химиотерапию или облучение. Если они не срабатывают, тогда предлагают экспериментальные методы, включая виротерапию. Это означает, что изначально вирусы испытывали на пациентах с запущенными или устойчивыми формами рака», — объясняет Халасси.

Вирусолог Беата Халасси Кадр: видео телеканал N1

Исследовательница полагала, что если бы виротерапию проверяли на людях с сильным иммунитетом, то результаты были бы другими. Как минимум они были бы сопоставимы с традиционными методами лечения, но при этом не имели бы их тяжелых побочных действий. Эту теорию Халасси решила проверить на себе. Рецидив ее собственного рака создал уникальную ситуацию, в которой ученый стал идеальным подопытным для своего собственного эксперимента.

Однако Халасси работала не одна. Вместе с ней за дело взялись еще восемь ученых-вирусологов и эпидемиологов. Кроме того, за ходом лечения наблюдали онкологи, готовые прийти на помощь, в случае если бы что-то пошло не так. Но эксперимент закончился удачно, и уже четыре года Халасси находится в ремиссии.

Обвинение в неэтичности

О том, что вирусолог из Хорватии поставила на себе эксперимент, стало известно в середине 2024 года. В научном журнале Vaccines Халасси и ее коллеги опубликовали статью, где описали весь процесс лечения. По словам исследовательницы, работа долгое время пылилась в столе, так как ни один журнал не хотел ее брать. За 2,5 года исследовательница получила 13 отказов.

«В нескольких журналах статью сразу отклоняли из-за этических проблем. Еще в одном журнале сначала дали три положительных отзыва, а потом пришел отказ от академического редактора», — рассказала Халасси.

Когда статья все-таки вышла, выяснилось, что опасения редакций были не напрасными. На Халасси и ее коллег обрушился шквал критики. Ее упрекали за эксперименты над собой, которые считаются предосудительными и неэтичными, за нецелевое использование финансов и активов вверенной ей лаборатории. Некоторые полагали, что статья угрожает жизни других пациентов с онкологией

«Проблема не в том, что Халасси ставила эксперименты над собой, а в том, что публикация ее результатов может побудить других людей отказаться от традиционного лечения и попробовать нечто подобное», — считает исследователь в области права и медицины в Иллинойском университете Джейкоб Шеркоу.

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Но не все сочли эксперимент Халасси плохим. Почетный профессор права и биоэтики в Университете Висконсина Альта Чаро назвал его рискованным и все же вполне допустимым. Денис Романов в беседе с «Лентой.ру» с ним согласился и добавил, что в медицине эксперименты над собой не являются редкостью и часто вполне уместны.

Представьте себе владельца авиакомпании, который категорически не летает ее самолетами. Не будет ли вас это смущать? Вот и с медициной так же: мне кажется правильным найти смелость и попробовать на себе метод, который ты предлагаешь другим Денис Романов врач-радиотерапевт

Смогут ли вирусы победить рак?

Халасси надеялась, что публикация статьи, в которой описывался ее случай, заставит других ученых активнее исследовать вирусы и их применение для лечения рака. Однако пока этого не случилось. Профессор виротерапии в Кардиффском университете Алан Паркер объясняет, что для этого есть несколько причин. Во-первых, из-за больших рисков крайне маловероятно, что кто-то позволит повторить опыт Халасси на пациентах. Во-вторых, неясно, кто будет финансировать такое исследование. «Обычно в этом заинтересованы фармкомпании, которые патентуют, а затем продают препарат. Но Беата тестировала два вируса, и ни один из них не подлежит патентованию», — сказал эксперт.

Романов добавил, что пока не проведены масштабные исследования, эксперимент Халасси будет считаться единичным случаем в медицинской практике. Он может послужить стартом для открытий, которые изменят представление о лечении злокачественных опухолей, а может просто забыться.