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16:13, 27 декабря 2024Путешествия

Часть рейсов в Дубай из России отменили после крушения лайнера AZAL

Flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод после крушения лайнера AZAL
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Авиакомпания Flydubai отменила часть рейсов в Дубай из российских городов после крушения лайнера AZAL в Казахстане. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что перевозчик приостановил полеты в эмират из Сочи и Минеральных Вод с 28 декабря до 5 января, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности. По данным АТОР, ограничения коснутся более четырех тысяч пассажиров, 90 процентов из которых — клиенты туроператоров.

Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян подчеркнул, что сейчас Flydubai думает над возможностью выделения туроператорам дополнительных мест на менее загруженных рейсах в Дубай из Махачкалы и Волгограда.

Ранее еще одна иностранная авиакомпания, казахстанская Qazaq Air, приостановила рейсы в Россию после авиакатастрофы в Казахстане. Самолеты перестанут летать по маршруту Астана — Екатеринбург с 28 декабря по 27 января 2025 года.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL потерпел крушение под Актау утром 25 декабря. Он должен был выполнять рейс из Баку в Грозный, однако из-за плохих погодных условий его перенаправили в Махачкалу. На борту находились 67 человек, не выжили 38. В их числе семь россиян.

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