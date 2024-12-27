Девушка решила угоститься необычной конфетой и сломала челюсть

The Sun: девушка сломала челюсть из-за «зубодробительной» сладости

19-летняя девушка из Канады сломала зуб и челюсть из-за необычной сладости. Об этом она рассказала в своем аккаунте TikTok, как пишет The Sun.

Джаверия Васим ходила по магазинам с подругой и наткнулась на конфету, которую называют gobstopper или jawbreaker (в переводе с английского — «ломатель челюстей»). Она представляет собой твердую карамель, продающуюся в форме шара с жевательной резинкой внутри. Эта сладость настолько жесткая, что многие называют ее зубодробительной. Зная о репутации конфеты, подруги захотели ее попробовать.

Gobstopper нужно сосать, однако Васим решила проверить все жуткие истории о сладости и надкусила ее. Ей удалось отколоть кусочек карамели, после чего она почувствовала резкую боль в челюсти. Из-за конфеты у девушки сломался передний зуб, а еще один— начал шататься. Васим поехала в больницу, где ей диагностировали перелом челюсти в двух местах.

На следующий день Васим перенесла операцию, в ходе которой в ее десны вставили стержни. После девушку начали мучить сильные боли. «Я спала все время, потому что только во сне я не испытывала боли», — поделилась ощущениями она. После челюсть девушки зафиксировали, и ей пришлось питаться только супами и коктейлями. Васим призналась, что все это время испытывала голод и никак не могла насытиться.

Девушка назвала свой поступок глупостью и отметила, что обычно люди ломают челюсть в различных авариях или драках, а она могла легко избежать травмы. 23 декабря девушка снова начала открывать рот, однако теперь ей надо носить брекеты.

Ранее сообщалось, что в Индии школьный учитель жестоко избил пятиклассника и сломал ему челюсть за ошибку на уроке. В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело.

