Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:14, 27 декабря 2024Из жизни

Девушка решила угоститься необычной конфетой и сломала челюсть

The Sun: девушка сломала челюсть из-за «зубодробительной» сладости
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kennedy News

19-летняя девушка из Канады сломала зуб и челюсть из-за необычной сладости. Об этом она рассказала в своем аккаунте TikTok, как пишет The Sun.

Джаверия Васим ходила по магазинам с подругой и наткнулась на конфету, которую называют gobstopper или jawbreaker (в переводе с английского — «ломатель челюстей»). Она представляет собой твердую карамель, продающуюся в форме шара с жевательной резинкой внутри. Эта сладость настолько жесткая, что многие называют ее зубодробительной. Зная о репутации конфеты, подруги захотели ее попробовать.

Gobstopper нужно сосать, однако Васим решила проверить все жуткие истории о сладости и надкусила ее. Ей удалось отколоть кусочек карамели, после чего она почувствовала резкую боль в челюсти. Из-за конфеты у девушки сломался передний зуб, а еще один— начал шататься. Васим поехала в больницу, где ей диагностировали перелом челюсти в двух местах.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021

На следующий день Васим перенесла операцию, в ходе которой в ее десны вставили стержни. После девушку начали мучить сильные боли. «Я спала все время, потому что только во сне я не испытывала боли», — поделилась ощущениями она. После челюсть девушки зафиксировали, и ей пришлось питаться только супами и коктейлями. Васим призналась, что все это время испытывала голод и никак не могла насытиться.

Девушка назвала свой поступок глупостью и отметила, что обычно люди ломают челюсть в различных авариях или драках, а она могла легко избежать травмы. 23 декабря девушка снова начала открывать рот, однако теперь ей надо носить брекеты.

Ранее сообщалось, что в Индии школьный учитель жестоко избил пятиклассника и сломал ему челюсть за ошибку на уроке. В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев ответил на отказ норвежского судна спасать российских моряков с сухогруза

      Россиянин насмерть забил гостя и пытался выдать случившееся за сердечный приступ

      В МЧС назвали зоны риска стихийных бедствий в России

      Под Москвой в квартире нашли мумию мужчины

      В России предрекли упорную борьбу за переговорные позиции в зоне СВО до 20 января

      Винер назвала себя попрошайкой

      Адвокаты президента Южной Кореи захотели оспорить законность импичмента

      Сотрудники полиции задержали группу россиян за мошенничество на 88 миллионов рублей

      Стоимость банковских карт россиян на черном рынке оценили

      В Германии назвали Украину олигархией с безграничной коррупцией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше