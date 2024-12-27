Экологичность искусственной и живой ели сравнили

Глава Рослесхоза: живая ель экологичнее искусственной

Живые ели более экологичны, чем искусственные аналоги. Об этом заявил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников в беседе с «Известиями».

Глава ведомства отметил, что в 2024 году арендаторы лесных участков в России заготовили более 200 тысяч деревьев. Большая часть находится в Приволжском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. Он добавил, что за елкой лучше отправиться на новогодний базар, так как за незаконную вырубку грозит штраф с конфискацией.

Ранее Советников напомнил, что за одну срубленную в лесу елку нарушителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей. За большой объем незаконной вырубки предусмотрена уголовная ответственность.