Россиянам напомнили о штрафах за вырубку новогодних елей

Глава Рослесхоза Советников напомнил о штрафах до 5 тысяч рублей за вырубку елей

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников напомнил россиянам, что за незаконную рубку новогодней ели законом предусмотрена ответственность. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

За одну срубленную в лесу елку нарушителю грозит штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией ели, напомнил Советников. При этом за большой объем незаконной вырубки предусмотрена в том числе уголовная ответственность.

«То есть, могут посадить в тюрьму. Так что, еще раз напоминаю, что не стоит нелегально заготавливать елки», — подчеркнул Советников.

Традиционно перед новогодними праздниками сотрудники лесной охраны увеличивают патрулирование лесных массивов, напомнил глава Рослесхоза.

Ранее певица Анна Семенович призналась, что против вырубки живых елок к Новому году. Семенович добавила, что настоящие елки можно наряжать на улице или в лесу, но не дома. По ее словам, заниматься вырубкой деревьев ради праздника — глупо.