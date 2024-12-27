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17:12, 27 декабря 2024Силовые структуры

Экс-проректору российского университета вынесли приговор за взятки от студентов

В Челябинске экс-проректор университета Рябчук получил условный срок за взятки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Курчатовский районный суд Челябинска приговорил бывшего проректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Павла Рябчука к четырем годам условно по делу о взятках. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Южный Урал».

Рябчуку назначен также испытательный срок на четыре года, запрет занимать определенные должности в течение трех лет и штраф в размере 253 тысячи рублей. Установлено, что с января 2018 года по декабрь 2022-го он, будучи проректором по экономике и финансам педагогического вуза, получал от студентов взятки.

Те платили от 11 до 42 тысяч за зачеты и положительные оценки на экзаменах, выдачу заранее оговоренных билетов и написание дипломных работ, а также ложные данные о прохождении практики.

Ранее сообщалось, что в Белореченске возбудили дело на силовика, отпустившего закладчиков за взятку.

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