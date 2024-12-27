Российский полицейский отпустил трех закладчиков за взятку и попал под статью

В Белореченске возбудили дело на силовика, отпустившего закладчиков за взятку

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который отпустил трех закладчиков за взятку. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, все произошло в Белореченске. Силовики задержали четырех закладчиков из Адыгеи и начали составлять на них протоколы. На место приехал и патрульный, который в тот день находился на выходном. Увидев среди задержанных знакомого, он предложил трем из них уйти за 40 тысяч рублей.

В тот момент на их товарища уже составили протокол. Задержанные рассказали о предложении взятки силовикам – в отношении патрульного возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно о задержании командира полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» за получение взятки.