Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:08, 27 декабря 2024Силовые структуры

Российский полицейский отпустил трех закладчиков за взятку и попал под статью

В Белореченске возбудили дело на силовика, отпустившего закладчиков за взятку
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который отпустил трех закладчиков за взятку. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, все произошло в Белореченске. Силовики задержали четырех закладчиков из Адыгеи и начали составлять на них протоколы. На место приехал и патрульный, который в тот день находился на выходном. Увидев среди задержанных знакомого, он предложил трем из них уйти за 40 тысяч рублей.

В тот момент на их товарища уже составили протокол. Задержанные рассказали о предложении взятки силовикам – в отношении патрульного возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно о задержании командира полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» за получение взятки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Этого прощать нельзя». Медведев ответил на отказ Норвегии спасать российских моряков с Ursa Major

      Российский полицейский отпустил трех закладчиков за взятку и попал под статью

      Украину предупредили о риске дефицита газа

      Мужа Бейонсе заподозрили в надругательстве над несовершеннолетней

      В Сербии решили стать опорой для автомобильной промышленности Германии

      В России отреагировали на слова Вучича о потере Европой веса в мире

      Летевший в Россию самолет AZAL вернулся в Азербайджан

      Российский бизнес стал чаще открывать филиалы в регионах

      КХЛ вынес вердикт по эпизоду с тяжелой травмой Кузнецова

      Раскрыт заработок проституток-мигранток в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше