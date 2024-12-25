Командира российского полка ДПС задержали за получение взятки

В Красноярске командира полка ДПС задержали за получение взятки

Задержан командир полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным канала, в период с марта по август подозреваемый получил от знакомого взятку в виде строительных материалов на 60 тысяч рублей. За вознаграждение командир красноярского полка ДПС пообещал освободить товарища от административной ответственности за тонировку машины.

Возбуждено дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки в значительном размере») УК РФ.

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