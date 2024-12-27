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17:03, 27 декабря 2024Мир

Фон дер Ляйен поймали на желании воевать с Россией в ущерб европейцам

Профессор Малинен: фон дер Ляйен вводит санкции против РФ в ущерб европейцам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова вводить антироссийские санкции в ущерб европейцам. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Больше проблем, но подождите. Важнее вести войну с Россией, чем служить европейцам. Правильно, фон дер Ляйен?» — написал эксперт.

Ранее Малинен заявил, что отказ норвежских моряков спасать экипаж российского корабля Ursa Major говорит об их излишней злости и неадекватности. По его словам, этот случай лишь очередной раз подтверждает «ненормальность» политической ситуации.

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