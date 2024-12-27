На Западе раскритиковали норвежцев за нежелание спасать экипаж Ursa Major

На Западе раскритиковали норвежцев за отказ спасать экипаж Ursa Major

Отказ норвежских моряков спасать экипаж российского корабля Ursa Major говорит об излишней злости и неадекватности многих людей. Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте в социальной сети X.

«Люди становятся крайне ненормальными и злыми», — отметил исследователь.

Ранее в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика» заявили, что в корпусе затонувшего между Испанией и Алжиром корабля Ursa Major были пробоины, о чем могут свидетельствовать клубы дыма. В группе уточнили, что была предпринята попытка проникнуть в машинно-котельное отделение, однако успеха достичь не получилось.

Также в компании сообщили, что произошедшее является террористической атакой на российское судно.