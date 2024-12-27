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13:54, 27 декабря 2024Мир

На Западе раскритиковали норвежцев за нежелание спасать экипаж Ursa Major

На Западе раскритиковали норвежцев за отказ спасать экипаж Ursa Major
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jose Maria Rodriguez / Reuters

Отказ норвежских моряков спасать экипаж российского корабля Ursa Major говорит об излишней злости и неадекватности многих людей. Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте в социальной сети X.

«Люди становятся крайне ненормальными и злыми», — отметил исследователь.

Ранее в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика» заявили, что в корпусе затонувшего между Испанией и Алжиром корабля Ursa Major были пробоины, о чем могут свидетельствовать клубы дыма. В группе уточнили, что была предпринята попытка проникнуть в машинно-котельное отделение, однако успеха достичь не получилось.

Также в компании сообщили, что произошедшее является террористической атакой на российское судно.

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