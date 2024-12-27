Фото Инстасамки в облегающих лосинах высмеяли в сети фразой «как это развидеть»

Пользователи сети высмеяли новые фото российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя исполнительница поделилась серией снимков, на которых предстала в розовых облегающих лосинах, подчеркнувших объем ее ягодиц, укороченной серой куртке и открытых туфлях на шпильке. Кроме того, она позировала перед камерой с небольшой сумкой, на ее лицо был нанесен яркий макияж, длинные волосы собраны в высокий хвост.

Фанаты оценили кадры знаменитости в комментариях под постом следующими фразами: «Как это развидеть», «Ты ей слово, а она силикон», «Это некрасиво», «Модификации тела у русских такие интересные», «Конкретная субстанция».

В августе Инстасамка опубликовала фото ягодиц и была раскритикована в сети со словами «что-то нечеловеческое».