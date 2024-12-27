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20:47, 27 декабря 2024Мир

Германия признала свою беззащитность перед «Орешником»

Bild: Германия беззащитна перед российским «Орешником»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Russian Defence Ministry/ / Globallookpress.com

Германия беззащитна перед новейшими российскими ракетами «Орешник», а перехват такой цели может получиться только благодаря удаче. Об этом сообщает Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства иностранных дел ФРГ.

«Германия беззащитна перед атакой "Орешника". Имея на вооружении системы Patriot, бундесвер в настоящее время не располагает эффективным средством защиты от таких баллистических ракет», — говорится в материале.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко выразил мнение, что применение Россией «Орешника» стало мощным фактором сдерживания. По его словам, после применения «Орешника» стала очевидна асимметрия в пользу Москвы в случае потенциального прямого конфликта с западными странами.

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