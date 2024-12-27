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09:59, 27 декабря 2024Мир

Применение «Орешника» назвали мощным фактором сдерживания

Посол Яковенко назвал мощным фактором сдерживания применение «Орешника» ВС РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Применение ВС России ракетного комплекса «Орешник» стало мощным фактором сдерживания. Об этом заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, передаетРИА Новости.

«Заданные в ходе СВО стандарты ведения современной войны сами по себе служат мощным фактором сдерживания — на уровне применения обычных вооруженных сил», — заявил посол в докладе «Геополитические итоги 2024 года».

В аналитическом тексте также отмечается, что после применения «Орешника» стала очевидна асимметрия в пользу Москвы в случае потенциального прямого конфликта стран Запада с РФ.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в Минобороны РФ велись споры вокруг «Орешника». По словам российского лидера, он и сам оказался вовлечен в дискуссию касательно будущего ракеты в ВС России и в результате присоединился к тем, кто выступил за необходимость производства комплексов и проведения испытания в боевых условиях. В ответе на вопрос журналистов о третьей мировой войне Путин также отметил возрастающую опасность, однако призвал не пугать мрачными прогнозами.

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