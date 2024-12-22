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13:03, 22 декабря 2024Россия

Путин рассказал о спорах в Минобороны вокруг «Орешника»

Путин: в Минобороны были разные точки зрения насчет «Орешника»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В российском военном ведомстве некоторое время велись споры вокруг «Орешника» — новейшей российской ракеты средней дальности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале репортера.

Глава государства признался, что сам был вовлечен в дискуссию относительно будущего «Орешника» в российских вооруженных силах. Путин признался, что в Минобороны были разные точки зрения относительно новой ракеты: «В конке концов я присоединился к тем, кто считал, что его [«Орешник»] нужно производить (…), и согласился с тем, что настало время его испытать в боевых условиях».

В беседе с журналистом Путин также высказался о третьей мировой войне. Он отметил возрастающую опасность, однако призвал не пугать мрачными прогнозами.

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