Путин рассказал о спорах в Минобороны вокруг «Орешника»

Путин: в Минобороны были разные точки зрения насчет «Орешника»

В российском военном ведомстве некоторое время велись споры вокруг «Орешника» — новейшей российской ракеты средней дальности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале репортера.

Глава государства признался, что сам был вовлечен в дискуссию относительно будущего «Орешника» в российских вооруженных силах. Путин признался, что в Минобороны были разные точки зрения относительно новой ракеты: «В конке концов я присоединился к тем, кто считал, что его [«Орешник»] нужно производить (…), и согласился с тем, что настало время его испытать в боевых условиях».

В беседе с журналистом Путин также высказался о третьей мировой войне. Он отметил возрастающую опасность, однако призвал не пугать мрачными прогнозами.