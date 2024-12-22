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10:09, 22 декабря 2024Россия

Путин высказался о третьей мировой войне

Путин о третьей мировой войне: не надо никого пугать, но опасности возрастают
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, идет ли третья мировая война. Об этом он заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале.

Глава государства отметил, что опасностей много и они возрастают. Однако Путин призвал никого не пугать. «Мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. Мы всегда будем отвечать на любой вызов», — подытожил президент.

Ранее Путин https://lenta.ru/news/2024/12/22/putin-otsenil-vozmozhnost-uluchsheniya-otnosheniy-s-ssha/, что улучшение отношений РФ и США возможно при желании. При этом российский лидер подчеркнул, что у Москвы это желание никогда не пропадало.

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