Путин высказался о третьей мировой войне

Путин о третьей мировой войне: не надо никого пугать, но опасности возрастают

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, идет ли третья мировая война. Об этом он заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале.

Глава государства отметил, что опасностей много и они возрастают. Однако Путин призвал никого не пугать. «Мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. Мы всегда будем отвечать на любой вызов», — подытожил президент.

Ранее Путин https://lenta.ru/news/2024/12/22/putin-otsenil-vozmozhnost-uluchsheniya-otnosheniy-s-ssha/, что улучшение отношений РФ и США возможно при желании. При этом российский лидер подчеркнул, что у Москвы это желание никогда не пропадало.