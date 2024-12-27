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17:17, 27 декабря 2024Мир

Маск призвал США создать большой запас БПЛА для будущих войн

Илон Маск призвал США создать большой запас БПЛА для будущих войн
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brandon Bell / Pool / AP

Американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск призвал США создать большой запас воздушных и морских беспилотных летательных аппаратов, а также гиперзвуковых ракет для будущих войн. Об этом сообщает Fox News.

«Америке необходимо большое количество беспилотников дальнего радиуса действия (воздушных, надводных и подводных) и гиперзвуковых ракет», — заявил Маск, отметив, что в пилотируемых системах пилоты просто не выживут.

Ранее Маска назвали человеком года по версии испанской газеты El Mundo. Авторы посвященного этому материала также сравнили бизнесмена с древнеримским политиком и полководцем Гаем Юлием Цезарем. Его тандем с Дональдом Трампом журналисты назвали «дуэтом двух самых больших эго», способным радикально изменить США. Власть Маска, по мнению обозревателей El Mundo, уже сравнима с контролем над суверенным государством за счет того, что миллиардеру принадлежит корпорация SpaceX.

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