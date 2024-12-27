Илон Маск призвал США создать большой запас БПЛА для будущих войн

Американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск призвал США создать большой запас воздушных и морских беспилотных летательных аппаратов, а также гиперзвуковых ракет для будущих войн. Об этом сообщает Fox News.

«Америке необходимо большое количество беспилотников дальнего радиуса действия (воздушных, надводных и подводных) и гиперзвуковых ракет», — заявил Маск, отметив, что в пилотируемых системах пилоты просто не выживут.

Ранее Маска назвали человеком года по версии испанской газеты El Mundo. Авторы посвященного этому материала также сравнили бизнесмена с древнеримским политиком и полководцем Гаем Юлием Цезарем. Его тандем с Дональдом Трампом журналисты назвали «дуэтом двух самых больших эго», способным радикально изменить США. Власть Маска, по мнению обозревателей El Mundo, уже сравнима с контролем над суверенным государством за счет того, что миллиардеру принадлежит корпорация SpaceX.