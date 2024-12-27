Медведев заявил, что Европа должна быть наказана всеми доступными средствами

Европа должна быть наказана всеми доступными средствами: политическими, экономическими и гибридными. К этому призвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

«Нынешний Старый Свет не вызывает у меня никаких эмоций, кроме глубочайшего отвращения. Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире», — написал политик.

По его мнению, Европа виновата в срыве стамбульских переговоров. Кроме того, политика европейских стран, развернувших санкционную кампанию против России, принесла только колоссальное убытки их гражданам, считает Медведев. Зампред Совбеза также подчеркнул, что Европа не считалась с потерями сторон конфликта и тем самым «кормила оголтелых демонов войны».

Медведев добавил, что нужно помогать всем деструктивным процессам на территории Европы. «Да здравствуют агрессивные погромщики на ее исторических улочках! Слава толпам мигрантов, творящих бесчинства и с ненавистью уничтожающих радужные европейские ценности!», — подытожил политик.

Ранее Медведев заявил, что в случае удара по Европе баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в ядерном оснащении ущерб будет неприемлемым. По его словам, скрыться в бомбоубежищах от новейшего российского вооружения невозможно, поэтому останется надежда только на предупреждение о пусках заранее.