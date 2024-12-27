Минобороны назвало сроки определения порядка выплат для детей пленных и пропавших военных

МО к февралю определит порядок выплат для детей пленных и пропавших военных

Минобороны России к февралю 2025 года определит порядок выплат для детей пленных и пропавших без вести военнослужащих. Это следует из паспорта проекта ведомственного акта, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

«Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу — февраль 2025», — говорится в документе. Обоснованием для подготовки проекта в документе значится указ президента «О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих».

Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 26 декабря. Он подразумевает ежемесячную социальную выплату детям военных, которые были захвачены в плен или пропали без вести. Средства будут выплачиваться «в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации».

До этого в ходе прямой линии глава государства поручил министерству обороны ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников специальной военной операции. Это также касается семей тех военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести, добавил Путин. Он назвал чувствительной тему информирования семей военнослужащих об их судьбе.