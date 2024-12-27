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18:25, 27 декабря 2024Ценности

Многодетная певица подарила жениху кольцо с грудным молоком

Британская певица Майлин Класс подарила жениху кольцо с грудным молоком
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Майлин Класс

Майлин Класс. Фото: Mina Kim / Reuters

Британская певица, пианистка, модель, ведущая и телезвезда Майлин Класс сделала необычный подарок на Рождество жениху. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя знаменитость рассказала, что преподнесла своему избраннику — владельцу PR-агентства Ley Line Studios Саймону Мотсону — кольцо с собственным грудным молоком. При этом она продемонстрировала видео с процессом изготовления данного массивного украшения, выполненного с добавлением черного оникса.

Также звезда показала, как они с возлюбленным примеряют кольца — для себя она также заказала подобное. «Грудное молоко называют жидким золотом, а для меня оно дороже бриллиантов, тем более что в нем есть клетки всех моих семерых детей», — заявила в подписи к ролику многодетная мать.

Ранее в декабре россияне назвали самые неудачные подарки на Новый год.

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