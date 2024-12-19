Названы самые неудачные подарки на Новый год

SuperJob: россияне назвали носки и сувениры худшими подарками на Новый год

Самые неудачные подарки на Новый год — это носки и сувениры-пылесборники, следует из исследования SuperJob, результаты которого публикует РИА Новости. Отмечается, что исследование проводилось с 7 по 17 декабря среди экономически активного населения страны. Размер выборки — 1,6 тысячи респондентов.

Восемь процентов опрошенных жителей России рассказали, что им меньше всего хочется получить на праздник предметы гардероба: носки, свитера, халаты и футболки. Пять процентов назвали худшими подарками сувениры-пылесборники: брелоки, игрушки, открытки, календари, статуэтки и свечи. Еще три процента респондентов заявили о своей неприязни к подаркам в виде парфюмерии и косметики, и еще столько же — к сладким подаркам.

«При этом 15 процентов участников опроса считают, что худший новогодний подарок — это его отсутствие», — отмечается в исследовании.

Ранее россияне раскрыли желанные подарки на Новый год. Выяснилось, что 32 процента опрошенных хотели бы получить в подарок туристическую путевку. В то же время 28 процентов — билеты на концерт или мероприятие, а 23 процента — гаджеты.