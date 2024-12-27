Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:12, 27 декабря 2024Экономика

Москвичей успокоили насчет погоды в Новый год

Синоптик Вильфанд: сильных морозов в Новый год в Москве не ожидается
Виктория Клабукова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Новогодняя ночь для москвичей в этот раз не выдастся холодной. Свой прогноз на праздники агентству ТАСС дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на 1 января воздух остынет, но сильных морозов в Москве не ожидается, успокоил синоптик. Столбики термометров будут держаться между отметками в минус 1 и минус 6 градусов. Возможен небольшой снег. Мягкой погода останется и в первый день наступающего года. Однако температура сохранит отрицательные значения. Ветер в новогодние праздники будет слабым, но Вильфанд предупреждает о существенном понижении атмосферного давления.

Ранее в Гидрометцентре пообещали, что сильных снегопадов до Нового года в Москве не предвидится. К концу 2024 года в столице выпадет не больше трех миллиметров осадков, в частности, из-за высокого давления. Ночные температуры в мегаполисе не опустятся ниже четырех градусов мороза. Днем вероятны и плюсовые значения — до плюс 3 градусов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      AZAL объяснила катастрофу своего лайнера внешним техническим воздействием. Росавиация ранее заявляла о птицах

      Многодетная певица подарила жениху кольцо с грудным молоком

      Мостовой оценил вероятность прожить на 30 тысяч рублей в месяц

      Уснувшая рядом с телами после жестокой расправы россиянка предстанет перед судом

      ВМФ России получит четыре подлодки «Ясень-М»

      Москвичей успокоили насчет погоды в Новый год

      ЦБ установил порядок выдачи лицензий иностранным банкам

      Семью Асада задержали

      В Минобрнауки оценили идею ужесточить правила поступления в вуз после колледжа

      Экономист объяснил новый способ Центробанка определять курс валют

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше