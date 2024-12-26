Москвичам рассказали о количестве осадков до Нового года

Вильфанд: до Нового года в Москве выпадет 3 миллиметра осадков

До конца текущего года в Москве не ожидается сильных снегопадов. Объем осадков, которые выпадут в столице до Нового года, оценил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«За оставшиеся дни 2024 года в Москве выпадет три миллиметра осадков, совсем незначительное количество», — заявил метеоролог. По его словам, отсутствие существенных снегопадов обусловлено высоким давлением.

Вильфанд добавил, что температура в столице в четверг, 26 декабря, составит от минус 2 до 0 градусов. С пятницы до следующей недели показатель будет колебаться около нулевой отметки. Ночью столбики термометров окажутся на отметке от минус 4 до плюс 1 градуса, днем — от минус 2 до плюс 3 градусов.

Ранее Вильфанд предупредил, что температура в европейской части России в последние дни года будет держаться на отметке около нуля градусов. Из-за этого существует вероятность, что россиянам придется отмечать праздник с зонтами.