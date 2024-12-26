Россиянам предсказали хождение под зонтами на Новый год

Синоптик Вильфанд: в новогоднюю ночь температура станет снижаться

Температура в европейской части России в последние дни 2024 года будет держаться на отметке около нуля градусов Цельсия, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В связи с этим россиянам, может быть, придется отмечать праздник с зонтами, уточнил синоптик. При этом он добавил, что в новогоднюю ночь столбики термометров постепенно станут снижаться до отметок в минус пять градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на Новый год в Московском регионе. В новогоднюю ночь температура будет отрицательной, 1 января ночью и днем ожидается от нуля до минус пяти градусов. Местами выпадет небольшой снег. В Москве 2 и 3 января ожидается от трех до пяти градусов мороза ночью и до минус трех градусов днем.