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08:43, 26 декабря 2024Экономика

Россиянам предсказали хождение под зонтами на Новый год

Синоптик Вильфанд: в новогоднюю ночь температура станет снижаться
Мария Черкасова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Температура в европейской части России в последние дни 2024 года будет держаться на отметке около нуля градусов Цельсия, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В связи с этим россиянам, может быть, придется отмечать праздник с зонтами, уточнил синоптик. При этом он добавил, что в новогоднюю ночь столбики термометров постепенно станут снижаться до отметок в минус пять градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на Новый год в Московском регионе. В новогоднюю ночь температура будет отрицательной, 1 января ночью и днем ожидается от нуля до минус пяти градусов. Местами выпадет небольшой снег. В Москве 2 и 3 января ожидается от трех до пяти градусов мороза ночью и до минус трех градусов днем.

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