Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Синоптик Вильфанд: в Москве будет до минус пяти градусов в Новый год

В Московском регионе температура воздуха в Новый год ожидается на отметке от нуля до минус пяти градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

В новогоднюю ночь температура будет отрицательной, 1 января ночью и днем ожидается от нуля до минус пяти градусов. Местами выпадет небольшой снег. Погода будет облачной, давление около нормы.

Вильфанд добавил, что по ночам 2 и 3 января температура воздуха в столичном регионе будет колебаться в диапазоне от минус двух до минус семи градусов. Днем ожидается от нуля до минус пяти градусов. В Москве в этот период ожидается от трех до пяти градусов мороза ночью и до минус трех градусов днем. По словам синоптика, температура окажется на три-четыре градуса выше нормы, поэтому погоду можно считать теплой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что под Новый год температура почти на всей европейской части России и на Урале будет аномально теплой. На европейской части России практически везде температура превысит норму на один градус, на юге — на один-два градуса.