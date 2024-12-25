Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:29, 25 декабря 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Синоптик Вильфанд: в Москве будет до минус пяти градусов в Новый год
Мария Черкасова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Московском регионе температура воздуха в Новый год ожидается на отметке от нуля до минус пяти градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

В новогоднюю ночь температура будет отрицательной, 1 января ночью и днем ожидается от нуля до минус пяти градусов. Местами выпадет небольшой снег. Погода будет облачной, давление около нормы.

Вильфанд добавил, что по ночам 2 и 3 января температура воздуха в столичном регионе будет колебаться в диапазоне от минус двух до минус семи градусов. Днем ожидается от нуля до минус пяти градусов. В Москве в этот период ожидается от трех до пяти градусов мороза ночью и до минус трех градусов днем. По словам синоптика, температура окажется на три-четыре градуса выше нормы, поэтому погоду можно считать теплой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что под Новый год температура почти на всей европейской части России и на Урале будет аномально теплой. На европейской части России практически везде температура превысит норму на один градус, на юге — на один-два градуса.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Похоже, второй малайзийский боинг». На фюзеляже летевшего в Грозный лайнера увидели признаки подрыва зенитной ракеты

      Захарова назвала провокацией призыв США к американцам покинуть Белоруссию

      Авиакомпания AZAL приостановила рейсы в два российских города после авиакатастрофы

      Российскому региону предрекли похолодание до минус 55 под Новый год

      В России ответили на призыв США своим гражданам покинуть Белоруссию

      Организатор оргий P.Diddy подал на него в суд

      Россия заявила претензии странам Прибалтики из-за дискриминации русских

      Пассажир упавшего в Казахстане самолета записал аудиосообщение девушке в момент трагедии

      Британка очнулась после операции и неожиданно начала говорить с итальянским акцентом

      Кандидат Трампа на должность главы ВМС вызвал беспокойство военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше