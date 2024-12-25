Россиянам предсказали аномальный Новый год

Вильфанд предрек аномальные температуры в Европейской России под Новый год

Почти на всей европейской части РФ и на Урале температура под Новый год будет аномальной теплой. Такую погоду части россиян предрек научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, показатели термометров под Новый год будут на 10-12 градусов превышать норму под влиянием Атлантики. «На европейской части России, практически на всей территории, температура будет выше нормы на 1 градус, на юге выше нормы на 1-2 градуса», — поделился информацией он, добавив, что на востоке Северо-Западного федерального округа значения превысят средний многолетний показатель приблизительно на восемь градусов, а на западе — на два-три градуса.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что в Москве незадолго до Нового года будет наблюдаться плюсовая температура.