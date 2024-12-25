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10:30, 25 декабря 2024Экономика

Часть россиян предупредили об опасной погоде

Синоптик Вильфанд: на юге РФ ожидаются лавинная опасность и дожди
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В трех регионах РФ в ближайшие дни прогнозируется опасная погода. Об этом часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Синоптик отметил, что речь идет о юге страны, в частности о Краснодарском крае и о Крыме, а также о Сахалинской области и Пермском крае. Так, в первом регионе на участке Анапа — Геленджик порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, а в горах существует риск схода лавин. Специалист уточнил, что из-за ветра море будет волноваться, что будет мешать очистке воды после крушения танкеров «Волгонефть» с мазутом в Керченском проливе. В Крыму, как рассказал Вильфанд, ожидается дождь.

В четверг и пятницу, 26 и 27 декабря, на Сахалин обрушатся сильные снегопады — менее чем за полдня там выпадет 20 миллиметров осадков. Ветер, в свою очередь, усилится до 25 метров в секунду, а видимость ухудшится из-за метели. В Пермском крае ожидается сильный гололед. Из-за неблагоприятной погоды там также могут оборваться провода.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что в Москве незадолго до Нового года будет наблюдаться плюсовая температура.

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