Москвичей предупредили о плюсовой температуре незадолго до Нового года

Синоптик Шувалов: 31 декабря в Москве ожидается от нуля до двух градусов тепла

В Москве незадолго до Нового года прогнозируется плюсовая температура. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в разговоре с News.ru.

По словам синоптика, в конце декабря и в начале января столицу ждут две волны похолодания — первая из них наступит 27 декабря, когда столбики термометров опустятся до минус двух-семи градусов. Между тем накануне Нового года, 31 декабря, сильных морозов не будет, ожидается от нуля до плюс двух градусов тепла, уточнил он.

Вторая волна похолодания придется на 2-3 января, когда температура составит шесть-восемь градусов мороза. Эксперт добавил, что эта волна продержится вплоть до 7 января и захватит Рождество. «Осадки в виде снега если и будут, то небольшие и не повсеместно. 25 декабря добавится примерно 3 сантиметра снега, и это будет максимум того, что можно ждать до Нового года», — подытожил Шувалов.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что пик предстоящей оттепели в Москве придется на 30 декабря. В этот день, рассказали специалисты, воздух может прогреться до плюс трех градусов.