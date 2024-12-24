Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:46, 24 декабря 2024Экономика

Москвичам назвали время пика оттепели

«Фобос»: пик оттепели в Москве ожидается 30 декабря
Мария Черкасова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Пик оттепели в Москве ожидается в понедельник, 30 декабря. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

Очередная оттепель в Москве заканчивается на католическое Рождество, а в четверг и пятницу, 26 и 27 декабря, температура будет в зоне небольших морозов. Затем начнет теплеть — пик оттепели придется на 30 декабря, когда воздух прогреется до плюс 1-3 градусов. В последний день года ожидаются небольшие осадки, днем температура от минус 4 до плюс 1 градуса.

Как предсказали синоптики, в новогоднюю ночь похолодает до минус 6-1 градуса, а днем 1 января ожидается от 0 до минус 5 градусов. В этот день местами возможен небольшой снег, а на дорогах и тротуарах будет скользко.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части России не ожидается сильных морозов на Новый год.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Москвичей предупредили о риске землетрясения. Когда оно может произойти?

      Россиян предупредили о последствиях употребления даже малых доз спиртного

      В Мюнхене загорелся дом престарелых

      Зоозащитники похвалили Ким Кардашьян за меховое бикини в коллекции Skims

      Зеленского обвинили в игнорировании реалистичных предложений по урегулированию конфликта

      Турист пошел за покупками в супермаркете Египта и оказался с перерезанным горлом

      В СПЧ призвали создать надзор за помилованными в связи с участием в СВО

      Сирийские христиане вышли на протесты в Дамаске

      Украинскому агенту дали срок за подготовку диверсий на российских железных дорогах

      Экс-главный санитарный врач России оценил влияние налога на бездетность в молодости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше