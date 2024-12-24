Москвичам назвали время пика оттепели

«Фобос»: пик оттепели в Москве ожидается 30 декабря

Пик оттепели в Москве ожидается в понедельник, 30 декабря. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

Очередная оттепель в Москве заканчивается на католическое Рождество, а в четверг и пятницу, 26 и 27 декабря, температура будет в зоне небольших морозов. Затем начнет теплеть — пик оттепели придется на 30 декабря, когда воздух прогреется до плюс 1-3 градусов. В последний день года ожидаются небольшие осадки, днем температура от минус 4 до плюс 1 градуса.

Как предсказали синоптики, в новогоднюю ночь похолодает до минус 6-1 градуса, а днем 1 января ожидается от 0 до минус 5 градусов. В этот день местами возможен небольшой снег, а на дорогах и тротуарах будет скользко.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части России не ожидается сильных морозов на Новый год.