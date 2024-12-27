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12:05, 27 декабря 2024Культура

Мужа Бейонсе заподозрили в надругательстве над несовершеннолетней

Рэпера Jay Z обвинили в изнасиловании несовершеннолетней на «белой вечеринке»
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Мужа Бейонсе, рэпера Jay Z, (настоящее имя — Шон Кори Картер) заподозрили в надругательстве над несовершеннолетней девушкой на вечеринке продюсера и исполнителя P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). О новых подробностях скандала пишет «Пятый канал».

Блогер Анна Шоу заметила, что брак знаменитостей окажется под угрозой, если рэпера признают виновным. Она выразила уверенность, что Бейонсе захочет развода со скандальным супругом, чтобы уберечь свою семью и свою собственную репутацию от громких разбирательств.

«Бейонсе — это не только звезда в телевизоре, но и женщина, у которой есть трое детей, двое из которых девочки. И мне хочется верить в то, что, зная всю правду, она бы не смогла закрывать на нее глаза», — высказала свое мнение Шоу.

Ранее бывшая модель Playboy Рейчел Кеннеди рассказала, что ее принуждали к просмотру клипа Джей Ло на вечеринке P.Diddy. В тот момент известная певица и музыкальный продюсер были парой.

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