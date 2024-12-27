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09:36, 27 декабря 2024Из жизни

Мужчина отсидел 18 лет в самой суровой тюрьме Таиланда и рассказал об ужасающих условиях

Британец провел 18 лет в тюрьме в Таиланде и поделился ужасающим опытом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kittirat Roekburi / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из Великобритании отсидел 18 лет в тюрьме Бангкванг, Таиланд, из-за контрабанды наркотиков и поделился ужасающим опытом. Его историю приводит Daily Mail.

Джонатану Уилеру было 32 года, когда он продал свой мотоцикл и уехал из Великобритании в поисках лучшей жизни. Во время путешествий он влюбился в тайский бокс и решил открыть боксерский лагерь и ресторан в Таиланде. Однако у Уилера не было денег на это, поэтому он пошел на контрабанду наркотиков. За перевозку запрещенных веществ из Бангкока на остров Тайвань ему пообещали 10 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).

Британец попался еще в аэропорту Бангкока. Его приговорили к 50 годам лишения свободы. Большую часть из них он провел в тюрьме Бангкванг. Она считается самой суровой в стране из-за очень строгих условий содержания, поэтому ее прозвали Большим Тигром. «Она съедает людей заживо», — рассказал он.

Как рассказывает Уилер, в камере в Бангкванге находятся около 18 человек. Вместе с другими заключенными они платили по 250 фунтов стерлингов в месяц, чтобы в одной комнате их осталось всего 11 человек. «Заключенные управляют этим местом, там все дело во власти и деньгах», — отметил он.

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По словам британца, в тюрьме очень распространены наркотики. «Люди выстраивались в очередь, чтобы принимать героин в туалетах», — подчеркнул Уилер. У большинства заключенных был ВИЧ. В камерах водились тараканы и клопы. Также мужчина пожаловался, что в тюрьме ужасно кормили. Например, ему приходилось есть рис с камнями.

Охранники жестоко избивали заключенных, а те дрались между собой тесаками. Уилеру удалось продержаться в Бангкванге, потому что он начал преподавать бокс. Однако над ним все равно издевались надзиратели. По словам Уилера, однажды ему пришлось провести в одиночной камере четыре с половиной месяца. Он обмазывал себя зубной пастой, чтобы на его теле появились волдыри и его перевели в лазарет. В 2012 году Уилера помиловали, и он вышел из тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в США невиновная жительница штата Невада провела 16 лет в тюрьме по вине следователей. Она вышла на свободу и сумела отсудить у полиции 34 миллиона долларов.

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